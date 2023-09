テレビ東京系で10月6日から放送開始となるアニメ『BEYBLADE X』(毎週金曜 後6:25)のオープニングテーマを4人組バンド・ONE OK ROCKが、エンディングテーマを韓国の4人組ガールズグループ・aespaが担当することが決定した。

【画像】日本初のベイブレードを題材にしたアニメ『BEYBLADE X』

ONE OK ROCKの楽曲は、昨年9月リリースのアルバム『Luxury Disease』収録曲「Prove」。テレビアニメシリーズのテーマ曲を担当するのは初となる。

一方のaespaは、今回のオファーを受け、歌詞に『BEYBLADE X』の要素を盛り込んだ新曲「ZOOM ZOOM」を制作。アニメ初回放送日の10月6日午後7時に配信リリースされることも決定した。

玩具シリーズと連動したテレビアニメ『BEYBLADE X』は、ベイブレードがプロスポーツとなった世界を描く。テーマ曲オファーにあたっては「日本で生まれ、世界80以上の国と地域で愛されるコンテンツになった『ベイブレード』だからこそ、楽曲は“グローバルで活躍するアーティスト”に担当いただきたい」と熱望していたアニメ製作陣の想いが実現した。

ONE OK ROCKは「『BEYBLADE X』の世界観に合うロックナンバーになっていると思います」と自信を見せ、「ONE OK ROCK、ベイブレード共に日本から発信され、海外にも挑戦しているという共有点もあるので、今回、コラボさせていただくことをうれしく思っております」と喜びのコメント。

aespaは「私たちもアニメがとても好きなので、このお話を聞いたとき、うれしく思いました。そして、日本でテーマ曲として起用していただくことも初めてですので、たくさんの方に聴いてもらいたいです」とアピールした。

テレビアニメ『BEYBLADE X』は今年度中に香港、台湾、韓国で、2024年度に北米で放送予定。北米放送での楽曲も日本同様、ONE OK ROCKとaespaが予定されている。

■ONE OK ROCKコメント

このたび、『BEYBLADE X』のオープニングテーマを担当させていただくことになりました。

「Prove」は昨年リリースしたアルバム『Luxury Disease』に収録されている楽曲で、今回の『BEYBLADE X』の世界観に合うロックナンバーになっていると思います。ぜひアニメのオープニング映像と共に楽しんでいただきたいです。

ONE OK ROCK、ベイブレード共に日本から発信され、海外にも挑戦しているという共有点もあるので、今回、コラボさせていただくことをうれしく思っております。

■aespaコメント

「ZOOM ZOOM」はとてもポジティブでアップテンポな楽曲となっており、『BEYBLADE X』にとても似合っている曲なので、皆さんエンディングまでぜひ見ていただきたいです。

私たちもアニメがとても好きなので、このお話を聞いたとき、うれしく思いました。そして、日本でテーマ曲として起用していただくことも初めてですので、たくさんの方に聴いてもらいたいです。