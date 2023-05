カラフルなパークモチーフ！東京ディズニーリゾート グッズ・お土産

東京ディズニーランド・東京ディズニーシーに、パークをモチーフにしたカラフルなグッズが登場!

「イッツ・ア・スモールワールド」をはじめ、パークのお馴染みのアイコンをデザインに取り入れた雑貨やお土産を紹介していきます☆

発売日:2023年6月15日(木)

販売店舗:

東京ディズニーランド/ワールドバザール「ホームストア」

東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー「ヴィラ・ドナルド・ホームショップ」

など

「イッツ・ア・スモールワールド」をはじめとしたアトラクションや、パークのお馴染みのアイコンをデザインに取り入れたグッズが登場!

マグカップ

価格:1900円

サイズ:直径約8×高さ約9cm

東京ディズニーランド/ファンタジーランドのアトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」モチーフのマグカップ。

暖色系のほんわかしたカラーリングです。

グラス

価格:1700円

サイズ:直径約6×高さ約12cm

パークの名所がデザインされたグラス。

マドラーセット

価格:1800円

サイズ:(1本あたり)長さ約16cm、 4本セット

パークモチーフのマドラー4本セット。

タンブラーセット

価格:2400円

サイズ:(1個あたり)直径約9×高さ約13cm、 2個セット

「イッツ・ア・スモールワールド」モチーフのタンブラー2個セット。

暖色系と寒色系の組み合わせです。

冷水筒

価格:2400円

サイズ:縦約10×横約14×高さ約24cm

パークアイコンデザインの冷水筒。

容量は1.2リットルです。

賑やかなパークアイコンデザインで、水分補給も楽しくなりそう!

ランチョンマットセット

価格:2400円

サイズ:1枚あたり)縦約34×横約44cm、 2枚セット

「イッツ・ア・スモールワールド」デザインのランチョンマット。

暖色系と寒色系の2枚セットです。

クッション

価格:3,200円

サイズ:縦約44×横約44×厚さ約19cm

「イッツ・ア・スモールワールド」デザインのクッション。

子どもたちが乗った観覧車のデザインです。

反対側はアトラクション外観をイメージしています。

ティッシュボックスカバー

価格;2400円

サイズ:縦約13×横約26×高さ約10cm

「イッツ・ア・スモールワールド」デザインのティッシュボックスカバー。

涼しげな色合いにまとめられています。

サマーケット

価格:5400円

サイズ:縦約90×横約150cm

「イッツ・ア・スモールワールド」デザインのサマーケット。

夏のリラックスタイムやお昼寝にぴったり!

収納グッズ

価格:3300円

サイズ:(組み立てた状態)縦約25×横約38×高さ約25cm

パークの様々な風景をアイコン風にデザインした収納グッズ。

片側にはディズニー映画『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」が大きく描かれています。

フェイスタオル

価格:1600円

サイズ:縦約34×横約80cm

横長デザインのフェイスタオル。

様々なアトラクションやパークのモチーフが描かれています。

ミニタオルセット

価格;1900円

サイズ:(1枚あたり)縦約25×横約25cm

ミニタオル3枚セット。

パークアイコンモチーフ2種と、「イッツ・ア・スモールワールド」のデザインです。

ヘアクリップセット

価格:1400円

ヘアクリップ3個セット。

ミッキーバルーン、東京ディズニーランドのミッキー花壇、ポップコーンのデザインです。

ウォッシュタオル

価格:900円

サイズ:縦約34×横約34cm

パークデザインのウォッシュタオル。

ループつきで便利に使えます。

バスタオル

価格:3300円

サイズ:縦約60×横約120cm

「イッツ・ア・スモールワールド」デザインのバスタオル。

大きく広げればまるでパークにいる気分に!

トイレマット&スリッパ

価格:5500円

サイズ:(トイレマット)縦約40×横約60cm (スリッパ)約22.5cm~約24.5cmのサイズに対応

トイレマットとスリッパのセット。

トイレが明るい空間に早変わりします。

ピローケース

価格:2000円

適応枕サイズ:縦約34~40cm×横約50~60cm

「イッツ・ア・スモールワールド」デザインの枕カバー。

サマーケットと一緒に使いたいデザインです。

マルチガーゼケット

価格;4000円

サイズ:縦約90×横約150cm

パークのいろんなシーンを描いたマルチガーゼケット。

ゴムバンドつきでコンパクトに持ち歩きできます。

ピンバッジ

価格:1300円

サイズ:(1個あたり)縦約3~4.2×横約2.9~4cm

ピンバッジ2個セット。

袋の中には全12種のうちどれか2つが入っています。

どれが出るかはお楽しみです。

ピンバッジセット

価格:7800円

サイズ:(1個あたり)縦約3~4.2×横約2.9~4cm

ピンバッジ12個セット。

この1BOXで全種類そろえることができます。

カラビナ(ケース付)セット

価格:2500円

サイズ:(カラビナ含む全長)長さ約16cm (ケース部分)縦約12×横約7cm

カラビナ付きケース2個セット。

「イッツ・ア・スモールワールド」のデザインで、暖色系と寒色系がセットになっています。

ワッペンバッジ(イッツ・ア・スモールワールド)

価格:1700円

サイズ:直径約10cm

「イッツ・ア・スモールワールド」デザインのワッペンバッジ。

後ろには魔法をかける「ティンカー・ベル」が描かれています。

ワッペンバッジ(花壇)

価格:1700円

サイズ:直径約10cm

東京ディズニーランドのエントランスにあるミッキー花壇デザインのワッペンバッジ。

「ティンカー・ベル」と一緒に素敵な言葉が記されています。

ワッペンバッジ(シンデレラ城)

価格:1700円

サイズ:直径約10cm

東京ディズニーランドのシンボル、シンデレラ城デザインのワッペンバッジ。

繊細な刺繍で表現されています。

裏面にも「ティンカー・ベル」がデザインされています。

カットクロス

価格;2000円

サイズ:縦約100×横約100cm

「イッツ・ア・スモールワールド」デザインのカットクロス。

オリジナルのグッズを作ったり、アイデア次第で活躍します☆

ワッペンセット(パークモチーフ)

価格:2200円

サイズ:縦約3~6×横約4~5cm

「イッツ・ア・スモールワールド」デザインのワッペン3個セット。

ワッペンセット(アリエル)

価格:2000円

サイズ:(アリエル)縦約8×横約6cm (フランダー)縦約3×横約3cm

「アリエル」と「フランダー」のワッペン2個セット。

メモセット

価格:1600円

サイズ:(1個あたり)縦約6×横約6cm

パークデザインのメモ9個セット。

裏も表も異なったデザインになっています。

中のデザインも9種類異なるデザイン。

みんなで分け合うお土産にもぴったりです。

ふせんセット

価格:900円

サイズ:(ケース1個あたり)縦約9×横約7cm

ケース入りのふせん3個セット。

それぞれの付箋は全部違うデザインになっています。

パークでおなじみのモチーフやアトラクションを楽しむ「ミッキー&フレンズ」がいっぱい!

ノートセット

価格:600円

サイズ:(1冊あたり)縦約13×横約18cm

横形のノート2冊セット。

パークモチーフのノートには、フッター部分に楽しいイラストがいっぱい!

「イッツ・ア・スモールワールド」モチーフのノートは、おしゃれなデザインになっています。

マスキングテープセット

価格:1200円

サイズ:(大)幅約3cm (中)幅約2cm(小)幅約1.5cm、 3個セット、各5m

「イッツ・ア・スモールワールド」モチーフのマスキングテープセット。

正面の扉は開くようになっています。

異なるデザイン3柄セット。

子どもたちや外観などかわいい絵柄が楽しめます。

ステーショナリーセット

価格:1500円

サイズ:(スライドジップケース)縦約17×横約22.5cm(メモ)縦約12×横約9cm (封筒:大)縦約18.4×横約11.7cm、1絵柄5枚(封筒:小)縦約13.3×横約8cm、1絵柄5枚 (シール:パッケージサイズ)縦約6.5×横約6.5cm、12枚(12柄×1枚)

スライドケースに入ったステーショナリーセット。

メモ、封筒、シールなどがセットになっています。

ボールペン〈フリクション〉

価格:1500円

サイズ:長さ約14cm インクの色:黒・赤・青・緑 ボール径:0.5mm

こすって消せるボールペン、フリクションボールペン。

4色のインクを使い分けることができます。

ボールペン〈サラサ〉セット

価格:1500円

サイズ:長さ約14cm

サラサボールペン6本セット。

インクの色はミルクブルー、ミルクブルーグリーン、 ミルクオレンジ、ミルクピンク、ミルクレッド、ミルクパープルです。

スティックのり〈PIT〉セット

価格:900円

サイズ:(1個あたり)長さ約9cm

スティックのり4本セット。

パークデザイン2本、「イッツ・ア・スモールワールド」デザイン2本がセットになっています。

パークをモチーフにしたカラフルなデザインが魅力!

東京ディズニーランド・東京ディズニーシーにて2023年6月15日より発売です。

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

©Disney

