『FBI:Most Wanted』に『アメホラ』ディラン・マクダーモットの出演が決定！

大ヒットTVシリーズ『FBI:特別捜査班』のスピンオフとして日本上陸も果たした『FBI: Most Wanted〜指名手配特捜班〜』。現在、米CBSで放送中のシーズン3をもって、あの人が降板することが報じられたばかり。そんななか、シリーズを去るキャストに代わり、『アメリカン・ホラー・ストーリー』や『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』のスピンオフ『LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班』などでお馴じみのディラン・マクダーモットが出演することが決定した。米Varietyが報じている。

以下、シーズン3で降板するキャストのネタバレがありますのでご注意ください。

先日、『FBI:Most Wanted』の主要キャラクターの一人で、特別捜査班を牽引してきたジェス・ラクロイ役のジュリアン・マクマホンの降板が発表された。シーズン3の後半エピソードで、新チームリーダーの存在がほのめかされるのではないかと予想されていたが、意外にも早くキャスティング情報が届いた。

現時点ではいつディランが登場するのか、彼がどんなキャラクターを演じるのかといった詳細は明かされていない。とはいえ、チームに別れを告げることになった、ラクロイ捜査官の役割を補う存在となることは間違いだろう。

ディランは、ディック・ウルフがクリエイターを務める(3月9日よりスーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにて日本初放送)では悪徳企業家のリチャード・ウィートリー役でレギュラーとして登場していたが、シーズン2よりゲスト出演にステータスが変更に。どうやらディランは、シーズン2をもって本シリーズを降板し、同じくウルフが手掛ける『FBI:Most Wanted』へ移ることになるようだ。

なお、ジュリアンが出演する最終エピソードは、CBSにて3月8日に放送予定。これまで指名手配特捜班を引っ張ってきた彼の降板は残念だが、ディランの新たな活躍を応援したい。

シーズン1はHuluにて2月9日(水)から見放題先行配信。DVDリリース済み。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』© 2021 Universal Television, LLC and CBS

Studios Inc. All Rights Reserved. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

ディラン・マクダーモット©FAM020/FAMOUS