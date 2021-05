これから暑くなり、薄着になる季節がやってくる。夏に向けてダイエットしようと考えている人もいるだろうが、それにはこれまでの食生活や運動量など生活習慣を変えることが求められる。そこで一念発起して見事減量に成功した人たちを振り返ってみよう。スリムになった背景には、一体どのようなきっかけがあったのだろうか。

まずは2017年に話題になった米テキサス州ヒューストンのベッツィー・アヤラさん(当時34歳)の例だ。13歳の頃から肥満に悩んできたというベッツィーさんは、95kgの体重が2013年の出産後には118.8kgに達した。そこでベッツィーさんは食生活を改め、その後4か月間で27kgの減量に成功した。

ところがその2か月後にベッツィーさんがさらにダイエットに取り組むきっかけとなる出来事が起こる。なんと夫の不倫が発覚、しかも夫と不倫相手が自分の体型について陰で嘲笑っていることが分かったのだ。ベッツィーさんと夫は17歳の時から共に過ごしてきたが、これまで自分には肥満体型を指摘することは一切なかった。しかし実は不倫相手と一緒になって、ベッツィーさんを「デブ」「牛」呼ばわりしていたのだ。

不倫に加えて自身を馬鹿にされて大変ショックを受けたベッツィーさんは、痩せようと一念発起。妹とズンバなどのレッスンに週3日、ジムへも週に6回通った。そして食生活も高タンパク質ダイエットに切り替えた。その甲斐あってさらに約20kg、出産後からは47kgもの減量に成功し72kgに。夫とは離婚し、シングルマザーになったベッツィーさんは「心身ともにとてもハッピーで前向きです」と話している。

続いては“幸せな家族写真”がきっかけで夫婦でダイエットを決意したエリー・アンソニーさん(当時34歳)と夫マットさん(当時36歳)の話題だ。英イースト・ヨークシャー州ハルに暮らす夫妻は3人の息子達と家族写真を撮った。エリーさんは写真が出来上がるのをとても楽しみにしていたが、その写真を見て衝撃を受けてしまう。「体型のことはあまり考えないようにしていましたが、まるで稲妻が走ったようにショックを受けたんです」と話すエリーさんだが、当時エリーさんは127kg、夫のマットさんも99kgという体型だった。

そこで痩せる決心をしたエリーさんはジャンクフードと決別してヘルシーなメニューを自炊、さらにダイエット・プログラムに参加した。マットさんも自宅でエリーさんのダイエット計画に倣うことにし、2人で減量に励んだのである。すると1年後にはエリーさんは48kg、マットさんは32kgと2人合わせて80kgの減量に成功したのだ。ダイエット後に再度撮った家族写真では、夫妻がサイズダウンしていることが一目瞭然だ。

同じく自身の写真がきっかけとなった例は他にもある。英ドーセットに暮らすアニー・テイラーさん(当時24)は、トルコでのホリデーでウォータースライドを息子と滑り落ちる自身の水着姿を見て「まるで鯨のようだ」と愕然とした。そこでダイエットを決意したアニーさんは、ダイエット・プログラムに参加して体調管理と健康維持に努めるように。85.7kgにまで増加していた体重は約24kg減量して61.6kgに、服のサイズも10号分もダウンしたという。「今では気分がとてもいいし自分のことが好きになった」と減量したことで自信を取り戻したアニーさんの笑顔は明るい。

他にもこのままでは「子どもと遊べなくなる」と危機感を覚えた体重200kgの男性がダイエットに励んで100kg超の減量に成功した例や、慢性腎臓病を患う友人に腎臓を提供しようとしたところ「減量しないと移植手術のリスクが大きすぎる」と医師から言われた女性が20kg減量した例など、ダイエットを決心した理由は人それぞれだ。しかしいずれも当人の心が大きく揺さぶられた出来事だったに違いないだろう。

