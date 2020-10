人気ルームウエアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」の2021福袋が、11月2日(月)より、gelato pique国内全店、オフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINEにて予約受付をスタートします。毎年、予約スタートともに即売り切れの大人気福袋。2021年の福袋にも注目です♡

ジェラピケ「2021福袋」の予約が近々スタート

・geleato pique福袋

出典: 美人百花.com

gelato pique 2021 福袋/¥8,000(税別)

定番のモコモコアイテムをはじめ、肌触りの良いカットソーなど、 gelato piqueの人気アイテム計6点が入ったスペシャルセット。毎年大人気のお得な福袋で“お部屋の中のファッション”を楽しめます。

・ONLINE STORE限定 プレミアム福袋

出典: 美人百花.com

ONLINE限定 gelato pique 2021 プレミアム福袋/¥15,000(税別)

オンラインストアでしか手に入らない限定商品・プレミアム福袋が登場。ラグジュアリーな気分を味わえる大人なアイテムを厳選し、定番のモコモコ素材のセットアップや、しなやかな肌触りのカットソーなど計7点が入っているそう。

Information

予約開始日:2020年11月2日(月)(オンラインストアでは10:00スタート)

店舗でのお渡し期間:2020年12月28日(月)〜31日(木)・2021年1月5日(火)以降

オンライン配送開始日:2020年12月28日(月)より順次発送

※ 店舗(商業施設のECサイトを含む)と、オンラインストアでは含まれるアイテムが一部異なります。

※ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、初売りでの福袋の販売はございません。

