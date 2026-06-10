男性を車内に監禁し「チェーンソーでぶった切ってやるよ」などと言って現金を脅し取ったとして男女5人が逮捕されました。警視庁によりますと、杉本北斗容疑者ら男女5人は去年、東京・足立区の路上で20代の男性をおよそ5時間にわたって車内に監禁し「ぶっ殺してやるから」「チェーンソーでぶった切ってやるよ」などと言って現金7万円を脅し取った疑いがもたれています。被害に遭った男性はロードサービスの会社を経営していて、逮捕