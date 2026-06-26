台風7号、8号が接近しており、大雨や強風に注意が必要です。そんな中、台風の接近に備えてすべきことについて、警視庁警備部災害対策課の公式Xアカウントが過去に発信し、大きな話題となった防災のライフハックを紹介しています。【画像】「台風」接近前にやって！これが警視庁が伝授する“豪雨対策”です公式アカウントは「以前のポストから、水害対策関係で多くの「いいね！」をいただいたものをご紹介します」とコメント