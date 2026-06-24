東京・北区の小学校の「音楽準備室」から出火し、児童ら11人が重軽傷を負った火事で、女性教師が「電気ストーブの近くで洗濯物を乾かしていた」などと話していることが分かりました。この火事は19日、北区の滝野川第三小学校の「音楽準備室」から火が出て、児童らあわせて11人が重軽傷を負ったものです。その後の取材で、音楽の授業を担当していた女性教師（40代）が「電気ストーブの近くで洗濯物を乾かしていた」といった趣旨の説