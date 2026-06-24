首都圏で2024年に相次いだ匿名・流動型犯罪グループによる強盗事件のうち、東京都練馬区の事件に関わったとして、警視庁などの合同捜査本部は24日、強盗傷害などの疑いで、新たに指示役とみられる河治柊容疑者（27）を逮捕した。