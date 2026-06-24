火災があった東京都北区立滝野川第三小の現場で活動する消防隊員＝19日東京都北区の区立滝野川第三小で起きた火災で、40代の女性教員が、出火元とみられる音楽準備室で「サーキュレーターを使って洗濯物を乾かしていた」と説明していることが24日、警視庁への取材で分かった。室内で見つかった電気ストーブに繊維片が付着し、出火当時に通電状態だったことも判明した。警視庁は失火の疑いがあるとみて捜査する方針。警視庁によ