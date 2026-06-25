警視庁＝東京・霞が関盗難車の部品を自宅で預かったとして、警視庁と4県警の合同捜査本部は25日までに、盗品等保管の疑いで、パキスタン国籍で中古車輸出業者の社長ハン・ハリド容疑者（36）＝茨城県八千代町＝を再逮捕した。6県で約2億3千万円相当の自動車盗被害に関わったとみられるグループで、指示役だったとみて捜査している。再逮捕容疑は6月1〜2日、盗品と知りながら、高級車のボンネットなどを自宅で保管した疑い。「