3Æü¸áÁ°2»þ50Ê¬¸½ºß¡¢»°½Å¸©µªËÌÄ®¤ÏÄ®Æâ¤Ë¡ÖÈòÆñ»Ø¼¨¡Ê·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë4¡Ë¡×¤òÈ¯Îá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÈòÆñ»Ø¼¨¡Ê·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë4¡Ë¡×¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁê²ì¤Î1302À¤ÂÓ 2486¿Í¡¢¼®¸«¡¦Á°ÃìÃÏ¶è¤Î225À¤ÂÓ 436¿Í¡¢ÊØ¥Î»³¤Î65À¤ÂÓ 110¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ1592À¤ÂÓ 3032¿Í¤Ç¤¹¡£ ¡ÖÈòÆñ»Ø¼¨¡×¤ÇÈòÆñ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¿å³²¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢º£¤¹¤°°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¡¼«¼£ÂÎ