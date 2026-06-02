¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡ÊLCC¡Ë¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¨¥¢ÂæÏÑ¡ÊÂæÏÑ¸×¹Ò¡Ë¤Ï2Æü¡¢ÆîÉô¡¦¹âÍº¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÀÐ³À¡¢¾®¾¾¤Ø¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤ò9·î¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì½µ2±ýÉü¤Ç±¿¹Ò¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÆ±¼Ò¤ÎÆüËÜÀþ¤Ï¡¢»¥ËÚ¡¢ÀçÂæ¡¢À®ÅÄ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢´ØÀ¾¡¢²¬»³¡¢Ê¡²¬¡¢·§ËÜ¡¢ÆáÇÆ¤Î³ÆÏ©Àþ¤ò²Ã¤¨¡¢11Ï©Àþ¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÆîÂæÏÑ¤ÎÎ¹¹Ô»Ô¾ì¤Ë¤è¤êË­ÉÙ¤Ç½ÀÆð¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐ³ÀÀþ¤Ï9·î2Æü¤«¤é¡¢¿åÍË¤ÈÆüÍË¤Ë¹âÍº¤ò¸áÁ°8»þ15Ê¬¡¢ÀÐ