（台北中央社）今年1〜4月に出国した台湾人は延べ712万1102人に達し、前年同期比19.3％増となったことが、交通部観光署（観光庁）が発表した最新の統計で分かった。このうち、37.3％が日本旅行のために出国したとしている。この期間で出国者数が最も多かったのは2月で、延べ182万8010人。4月は延べ175万5897人で最少だった。目的地別では、日本に加え、中国（16.7％）や韓国（10.2％）への出国者が多かった。一方、同期の訪台旅行