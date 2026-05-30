漫才とコントの両方で日本一面白い芸人を決めるお笑い賞レース『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』の大阪準々決勝が、5月27日に大阪市内で開催された。6月1日・2日には東京で準々決勝が予定される。【写真多数】『ダブルインパクト』白熱の準々決勝漫才のサンパチマイク→コントの暗転の様子など『ダブルインパクト』は、読売テレビと日本テレビが2025年に新設し、最も面白い漫才