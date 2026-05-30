◇MLB ドジャース 4-2 フィリーズ(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が本拠地ドジャー・スタジアムで、10号を放ちました。1番・指名打者で先発出場した大谷選手は3回の第2打席、スプリットを捉え、ライトスタンドへソロホームランを放ちました。2試合連続のホームランとなります。これで57試合目で今季10号に到達しました。では昨季はいつ、何試合目で10本目が出たのでしょうか？昨季10号に到達したの