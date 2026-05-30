NHK大河ドラマ「八重の桜」永倉新八役などで知られる俳優の水野直(46)と女優の桝田幸希(35)が30日、双方のSNSを更新し、結婚したことを報告した。2人は連名の文書を掲載し、「平素より、沢山の方々にお世話になり応援いただきまして誠にありがとうございますこの度素敵なご縁に恵まれまして私共、水野直と桝田幸希は結婚致しました事をご報告させていただきます」と発表。「お互いに助け合い、支え合い笑顔の絶えない家庭を