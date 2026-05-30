「Newsモーニングサテライト（モーサテ）」や「ゆうがたサテライト」のメインキャスターなどを務めたテレビ東京の塩田真弓キャスター（50）が30日、自身のインスタグラムを更新。6月末で同局を退社すると発表した。塩田キャスターは「ここまで支えてくれた家族、友人、同僚、取材でたくさんの示唆を与えてくださった皆さまそしてなんといっても叱咤激励してくださった視聴者の皆さま本当にありがとうございました」と感謝を