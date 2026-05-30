◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―広島（３０日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が、強烈な一発を放った。１点を追う３回２死の打席で、初球から積極的にスイング。２ボール２ストライクとなってからの５球目を捉え、左中間テラス席に７号ソロを運んだ。「打ったのはチェンジアップ。どうやって打ったかはわかりません。とにかく思い切ってスイングをした結果、芯で捉えることができました