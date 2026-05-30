◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神島田海吏外野手▽ＤｅＮＡ武田陸玖投手▽巨人西舘勇陽投手【出場選手登録抹消】▽阪神福島圭音外野手▽ＤｅＮＡ島田舜也投手▽巨人田和廉投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハム有原航平投手▽オリックス田嶋大樹投手▽ロッテ唐川侑己投手▽ロッテ安田尚憲内野手【出場選手登録抹消】▽日本ハム達孝太投手▽オリックス