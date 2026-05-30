双子ユニット「AMIAYA」の姉AYA（37）と俳優・モデルの三宅亮輔（30）が30日、双方にインスタグラムで結婚を発表した。AYAはストーリーズに直筆の文書を投稿しつつ、ウェディングドレス姿でのツーショットを投稿。「私事で大変恐縮ですが、この度、三宅亮輔さんと結納を終え、入籍いたしましたことをご報告させていただきます。どんな時も周りを明るく照らし、変わらぬ安らぎをくれる彼と、人生という旅を共に歩めることに大きな歓