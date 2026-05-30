双子ユニット「AMIAYA」の姉AYA（37）と俳優・モデルの三宅亮輔（30）が30日、双方にインスタグラムで結婚を発表した。

AYAはストーリーズに直筆の文書を投稿しつつ、ウェディングドレス姿でのツーショットを投稿。「私事で大変恐縮ですが、この度、三宅亮輔さんと結納を終え、入籍いたしましたことをご報告させていただきます。どんな時も周りを明るく照らし、変わらぬ安らぎをくれる彼と、人生という旅を共に歩めることに大きな歓びを感じています」と結婚の喜びをつづった。その上で「彼と過ごす時間の中で、ありのままの自分でいることができ、そんな自分自身のことを以前より少し好きになれている気がします。人生を共に育むことは、相手を理解し受け入れるだけでなく、自分自身とも深く向き合い、共に愛することでもあるのだと、日々学ばせていただいております」と続けた。そして「この贈り物のようなご縁に恵まれたこと、そして、これまで私の人生を愛と優しさで支えてくださった皆さまに、こうして嬉しいご報告ができることを、心から幸せに思います」と感謝した。

三宅もインスタグラムに、ウェディングドレス姿のAYAと手をつないで歩く写真を投稿。「さて、私ごとで恐縮ですが、この度、AYAさんと結婚いたしましたことを謹んでご報告申し上げます。約十年越しに運命の名の下に巡り合い、縁を深め、この佳き日を迎えることができました」と“十年愛”だと明かした。

そして「愛を慈しみ、ていねいに、ていねいに、穏やかな日々を重ねてまいります。いくつ年をとっても、また同じだけ笑い合えるように」と、今後の夫婦のあるべき形を示した。

その上で「結びに、関係者各位、友人、そして、いつも応援してくださる皆様、今後とも変わらぬお力添えを、もしよろしければ！！ より一層のあたたかなご支援をいただけますと幸いです。向暑の折、くれぐれもお身体ご自愛くださいませ。令和八年皐月吉日三宅亮輔」とつづった。

AYAは、妹のAMIとともにモデル、DJとして活動するとともにブランド「jouetie」のクリエーティブディレクターを務めるなどいくつもの顔を持ち、東京を代表するファッションアイコンとして世界を股にかけて活動している。

三宅は、15年にMEN'S NON−NO（集英社）のオーディションに応募し、20歳で専属モデルになった。京都の老舗漬物店「京つけもの新町三宅」の4代目でもある“二刀流”タレントだ。