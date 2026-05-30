近畿地方では、6月2日(火)から3日(水)にかけて、台風6号の影響で広く雨が降るでしょう。特に、3日(水)は警報級の大雨となる恐れもあるため、大雨への備えは早めになさってください。台風6号近畿最接近は3日(水)30日9時現在、台風6号はフィリピンの東を北上しています。このあとも北上を続け、2日(火)に沖縄付近に達したあと、進路を東寄りに変えるでしょう。近畿地方からは、まだ離れているものの、台風北側の前線や湿った空気の