タレント、俳優として活躍する一方、近年はプロデューサーとしても注目を集めるMEGUMI。コロナ禍で映像制作を始めたきっかけや、その原動力とは――。29日に放送されたTBS系トーク番組『A-Studio＋』(毎週金曜23:00〜)にゲスト出演して語った。MEGUMI映像プロデューサーとしても活躍するようになったきっかけについて、「コロナの時に自宅にいなきゃいけないタイミングがあったじゃないですか。あの時に、自分で仕事を作っていかな