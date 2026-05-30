この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「変動金利で返済中です。日銀の追加利上げが話題ですが、固定金利への借り換えはどのタイミングで検討すべきでしょうか?」です。画像はイメージ○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「固定金利への借り換えはどのタイミングで検討すべき?」現在、変動金利で住宅ローンを返済しています。最近は日銀の追加利上げ観