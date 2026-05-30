17歳で俳優デビューし、「ごくせん」の朝倉てつ役でブレイクした金子賢（49）。しかし、順風満帆に見えたキャリアは、仲間の逮捕という不条理な巻き添えによって一変することとなる。ABEMAエンタメの密着企画「NO MAKE」では、金子が当時の絶望的な心境と、そこから始まった苦難の日々を赤裸々に告白した。【映像】「5カ月で16キロ減」！ 金子賢のビフォーアフター国民的ドラマに出演し、スターへの階段を駆け上がっていくかに