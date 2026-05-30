死ぬまで健康でいるためには、どんなことに気を付けるべきか。医師の玉谷実智夫さんは「約9割もの認知症は、糖尿病に関係しています」という。『医学的に正しい健康長寿365日』（自由国民社）より、紹介する――。（第6回）■「寝たきり」の要因1位は認知症、では2位は…寝たきりになってしまう原因をご存知でしょうか。厚生労働省の「国民生活基礎調査」（2016）によれば、次のようになっています。1位（18.0％）……認知症2位（1