1972年ポルシェ911S/T911Sクーペをベースに、顧客のレースやラリーへの参加を目的として、ポルシェのスポーツ部門でFIA規定に準拠して製作されたのが911S/Tだ。1970年から24台が作られた。【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #121972年ポルシェ911S/T編全2枚1972年モデルでは2.5Lとされた。トリムはベースグレードのTに準じ、外装をグラスファイバー製に換えて軽量化。空冷水平対向6気筒 2464cc/2494 ●275hp