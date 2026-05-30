◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース第2日（2026年5月29日福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）ツアー初優勝を狙う都玲華（22＝大東建託）が首位に並んだ。インから出て終盤6ホールで4バーディーと猛チャージを見せ「ティーショットが安定してフェアウエーから打てたのが大きかった。アプローチもパットも全部良かった」と胸を張った。会場近くの名物を食べるのがルーティン。今週は開幕前に