同性パートナーとして暮らす2人は、どんな幸せを感じ、どんな困りごとに直面しているのか――。6月6日に生放送される日本テレビの報道番組『news every.特別版 カラフルLife』(16:30〜 ※関東地区ほか)では、性的マイノリティーを取り巻く現状を伝える。MCの森圭介アナ、忽滑谷こころアナ(左から)○「私らしい、ミンナの幸せ」のためにできることをこの同番組は、5月30日から6月7日まで実施される日本テレビ系キャンペーン「Good F