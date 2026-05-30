厚生労働省特別健康対策監を務める歌手で俳優の杉良太郎（８１）が２９日、東京・江東区の深川江戸資料館小劇場で、席亭を務める「第六回杉友（さんゆう）寄席」を開催した。「杉友寄席」は、杉が二ツ目の落語家を応援しようと、１９８１年に自宅を開放して実施。同寄席で鍛錬した落語家・吉原朝馬（７７）の協力で２０２３年に復活した。この日は朝馬が司会を務め、柳家さん喬（７７）ら５人の噺（はなし）家が落語を披露し