「ロッテ０−１阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスジアム）ロッテが今季７度目の完封負けで３連勝でストップ。交流戦初黒星を喫した。借金完済も持ち越しとなった。打線が阪神先発・高橋の前に八回まで２安打無得点に封じられた。八回は２四球で１死一、二塁の好機を作ったが、代打ポランコの痛烈な一打は正面をつく右直。続く２死一、三塁で首位打者の小川は二ゴロに倒れて最大の好機を逃した。サブロー監督は「いいピッチ