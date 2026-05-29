フィギュアスケートのアイスダンスで活躍する紀平梨花（２３＝早大）が?心機一転?だ。西山真瑚（オリエンタルバイオ）とカップルを組む紀平は、早大人間科学部に在学している。同大スケート部フィギュア部門の公式Ｘ（旧ツイッター）は２９日、紀平がスケート部に入部したと報告。紀平は「早稲田スケート部に入部することになりました！よろしくお願いします」と決意をつづった。関係者によると、早大のスケート部には４月