なにわ男子・高橋恭平さん（26）と郄橋ひかるさん（24）、岩瀬洋志さん（22）が出演する映画のスペシャル座談会映像が29日に解禁。3人が理想の初デートについてトークしました。コワモテでありながら実はピュアな転校生と、恋に夢見る平凡な女子高生の青春ラブストーリーを描いた映画『山口くんはワルくない』。映画で、容姿と性格にギャップのある高校生を演じた高橋恭平さんには、撮影の裏側でも意外な一面があったといい