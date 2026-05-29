◇交流戦ヤクルト―楽天（2026年5月29日楽天モバイル最強パーク）球場全体に“茂木栄五郎”コールが沸き起こる珍しいシーンがあった。9回2死三塁のチャンスで途中出場の茂木が最初の打席に入ると、まずはヤクルト応援団が「モギ、モギ、モギエイゴロー！」のコールを始めると、球場全体の楽天ファンも声を重ねた。2024年オフにヤクルト移籍となった際、楽天応援団から茂木用の独特なコールがヤクルト応援団に譲られ