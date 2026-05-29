たった一人の選手が、わずか60試合ほどでチームを大きく変えようとしている。2026年シーズン開幕前には、「2年総額3400万ドル（約54億円）の“格安物件”」と揶揄された村上宗隆内野手（シカゴ・ホワイトソックス）のことである。5月27日（日本時間28日）のミネソタ・ツインズ戦では、ア・リーグトップに並ぶ第20号本塁打を放ち、15-2と大勝。MLB初盗塁のおまけつきで勝利の立役者となった。ちなみに、日本人メジャーリーガ