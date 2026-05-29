（台北中央社）29日の台湾株式市場で、加権指数の終値は前営業日比1096.5ポイント高の4万4732.94となり、終値の過去最高値を更新した。売買代金も1兆8164億5000万台湾元（約9兆2260億円）に達し、過去最高を記録した。グローバルな株式指数を算出・公表するMSCIの指数見直しが同日の取引終了時点で実施され、台湾株は「MSCIオール・カントリー・ワールド指数」「MSCIエマージング・マーケット指数」「MSCIアジア（日本除く）指数」