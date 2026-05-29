アイドルグループ・FRUITS ZIPPERは29日、公式Xを通じ、メンバーの月足天音の足の状態について報告。きょう出演予定の音楽番組と、あすの公演でのパフォーマンスについて伝えた。【写真】月足天音パフォーマンス、きょう『Mステ』＆あす公演について言及投稿で「月足天音につきまして、股関節の痛みによる医師の診断を受け、引き続き無理のない形で活動を行っております」と状況を説明。また、きょう出演予定のテレビ朝日系『