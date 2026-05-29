歩くことの効果は何か。長尾クリニック院長の長尾和宏さんは「歩くときは複数のタスクが脳の中で同時に行なわれ、脳の中でさまざまな回路が活性化されている。創造性が必要な仕事や判断で行き詰まったら歩くといい」という――。※本稿は、長尾和宏『歩く人はボケない町医者30年の結論』（PHP新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／gbh007※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gbh007■移動することは生物に