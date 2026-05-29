元プロ野球選手で野球解説者の山崎武司(※崎はたつさき)氏が25日、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で公開された動画「山本昌&山崎武司 プロ野球 やまやま話『セ・パ交流戦ドラ巻き返しなるか』」にて、セ・リーグ最下位に苦しむ中日がセ・パ交流戦で息を吹き返すための条件を語った。山崎武司氏○しっかりと勝ち越すことが必須条件動画公開日前日の5月24日終了時点で45試合を戦い、15勝30敗と苦戦が続い