ベース車はGACのトランプチGS3歴史あるイタリアの高級車ブランド、イターラ（Itala）が92年の時を経て復活した。元フェラーリの技術責任者ロベルト・フェデリ氏がモデル開発を統括する。【画像】知る人ぞ知るイタリアの名門ブランドが現代に復活【新型イターラ35を詳しく見る】全15枚イターラは1903年にトリノで設立され、1934年まで活動していた。今回のブランド再始動は、イタリア企業DRオートモビルズによる事業拡大の一環だ