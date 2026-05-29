【ポケモンセンターメガトウキョー】 9月頃 営業再開予定 ポケモンは、グッズショップ「ポケモンセンターメガトウキョー」について、9月頃に営業を再開すると発表した。 「ポケモンセンターメガトウキョー」は、東京・池袋のサンシャインシティ内にあるポケモンのグッズショップ。3月に店内で事件が発生し、同社は「警察への全面的な協力、及びスタッフ