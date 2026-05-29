28日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏が、ロッテ・廣池康志郎について言及した。廣池は28日の広島戦に先発し、6回2失点で今季2勝目を手にした。館山氏は廣池について「いいピッチャーですね。躍動感ありますし、ストレートの制球力と、落ちる系の変化球も上手い」と絶賛。「チェンジアップとフォークを両方投げて。マリナーズでも活躍された岩隈さんのような。使い方であったり、し