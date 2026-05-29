全日本空輸（ANA）は、台風6号の影響による強風が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。5月29日午後0時15分現在、特別対応を実施するのは、5月31日午後から6月2日午前にかけて沖縄/那覇・宮古・石垣を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付けている。利用予定の人には、最新の運航状況を発着案内で確認するよう求めている。