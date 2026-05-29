福岡県内では営業が禁止されているにもかかわらず、性的サービスを提供するメンズエステ店を営んだとして、男2人が逮捕されました。 風営法違反の疑いで逮捕されたのは、いずれも性風俗店経営の子安俊貴容疑者（32）と藤田純平容疑者（31）です。警察によりますと、子安容疑者と藤田容疑者は、福岡市博多区のマンションで、性的なメンズエステ店を営業し、去年9月と12月、女性従業員に男性客への性的マッサージを