６月１１日に開幕するＷ杯北中米大会に臨む日本代表が２９日、千葉市内で合宿４日目の練習を行った。Ｗ杯メンバー初選出のＧＫ鈴木彩艶がチームに合流した。「ここがスタートラインだと思いますし、Ｗ杯で結果を出すことに向かってやってきた部分があるので、しっかりと準備したい」と意気込んだ。東京五輪以来のＤＦ吉田麻也選手とのプレーには「安定感はすごいなと。あとはピッチ外の部分でも経験のある選手なので、いい影