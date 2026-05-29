スポーツ配信サービスの「DAZN」は、6月12日に開幕する「FIFAワールドカップ 2026」の日本代表戦で、全国のイオンシネマやイオンモールなどのべ102会場でパブリックビューイング「ドリームピッチ」を開催する。 対象となるのは日本代表のグループステージ全3試合。6月15日5時キックオフ予定の第1戦（オランダ代表戦、18会場）、6月21日13時キックオフ予定の第2戦（チュ