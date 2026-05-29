秋田朝日放送 28日、羽後町で山菜採りに出かけた８４歳の女性がクマに襲われ、手や背中などにけがをしました。 警察によりますと、28日午前８時４５分ごろ、羽後町西馬音内堀回の山林に山菜採りに入った８４歳の女性が、藪から出てきたクマ２頭と遭遇し襲われました。女性は左手や背中などにけがをしましたが自力で歩いて帰宅し、状況を聞いた家族が町内の病院に連れて行きました。県警によりますと、県内のクマによる人