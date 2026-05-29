東横インは、「東横INN札幌駅西口北大前」を11月1日チェックアウトをもって閉館する。30年にわたり営業していた。客室は全179室で、シングル、ダブル、ツインの3タイプを設けている。閉館後は、「東横INN札幌駅南口」「東横INN札幌駅北口」「東横INN札幌すすきの交差点」などの他店舗を利用するように案内している。アクセスは、JR札幌駅から徒歩5分、地下鉄さっぽろ駅から徒歩7分。（画像：東横INN札幌駅西口北大前）