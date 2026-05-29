佐賀県は、「もっと佐賀旅キャンペーン」を5月11日から7月31日まで実施している。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、じゃらんnetまたは楽天トラベルでの予約を対象に、県内の旅館やホテルなどの宿泊料金の2割を割り引く。上限金額は、日〜木曜の宿泊が5,000円まで、金・土曜の宿泊が3,000円まで。1回の予約につき最大2泊分まで。予約期間は、じゃらんnetは5月7日から7月30日まで、楽天トラベルは5月11日から7月